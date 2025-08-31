Мощнейшие взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины

Ранее разведчики в ЛНР сбили из стрелкового оружия 13 украинских дронов, которые летели в направлении регионов России. Подразделение, не являясь специализированной группой противодействия дронам или частью ПВО, успешно выполнило задачу благодаря слаженным действиям снайперов и других бойцов. На опубликованном видео зафиксирован момент в сумерках, когда беспилотник «Лютый» практически достаёт огонь из автоматов и пулемётов, но ему удаётся пролететь дальше. Затем на кадрах видно, как дрон летит прямо на российского разведчика, который сбивает его очередью из автомата, после чего раздается мощный взрыв.