«Пожалуй, наиболее сложая цель»: расчет ЗРК «Тор-М2» ликвидировал скоростной дрон ВСУ

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки «Восток» на днях уничтожил очередной реактивный беспилотник ВСУ. Цель не из простых, в силу малоразмерности и большой скорости. О том, как защищают небо Донбасса, военному корреспонденту «МК» рассказали специалисты расчета одной из самых эффективных зенитно-ракетных установок.
Начальник расчета с позывным «Винт» докладывает:
— Наша задача была поразить реактивный беспилотник. В моей боевой работе были эпизоды, когда такие цели уничтожались несколько раз только за один боевой выезд.
Реактивные беспилотники, наверное, самые трудные цели сегодня, говорит «Винт».
В арсенал «Тор-М2» входят 16 зенитных управляемых ракет 9М338К дальностью до 16 км.
Замначальника расчета с позывным «Короб» отмечает, что комплекс «Тор» автономный и сам ведет поиск и обнаружение цели, ее сопровождение:
— Засекает объекты на расстоянии до 32 км. От обнаружения до поражения цели проходят считанные секунды. Одновременно может обстреливать до четырех целей различного типа: беспилотники, крылатые ракеты, реактивные снаряды, вертолеты противника.
Оператор комплекса с позывным «Минус» показывает на радаре:
— Неважно, это птица, фанера, железо — от всего сигнал отражается и возвращается к нам. Я навожу на цель, машина захватывает ее на автосопровождение.
В свою очередь, механик-водитель с позывным «Даня» обращает внимание на неплохую проходимость «Тора»:
— Мы имеем возможность оперативно менять позиции даже в условиях бездорожья. Сложно было только поначалу. Тяжело было почувствовать эти габариты. После гражданских автомобилей садишься — все очень странно и интересно. Как будто в какой-то авиалайнер сел. Со временем привыкаешь. Все габариты сейчас чувствуешь великолепно. Заезжаешь куда нужно. Никаких проблем не возникает. По грязи развивал на ней скорость 60 км/ч".