Как Шавката Мирзиёева встретили в Китае

В соответствии с программой пребывания 31 августа — 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате «ШОС плюс».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Тяньцзинь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Биньхай» у трапа самолета его встретили министр транспорта КНР Лю Вэй и другие официальные лица.

«В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул», — говорится в сообщении.

В соответствии с программой пребывания 31 августа — 1 сентября лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите в формате «ШОС плюс».

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинет ряд важных инициатив по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества и совершенствованию деятельности организации, добавили в пресс-службе.

