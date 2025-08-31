Серия учений ОДКБ стартует в Беларуси

АЛМАТЫ, 31 авг — Sputnik. Серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официально стартует в воскресенье в Витебской области Беларуси, маневры продлятся до 6 сентября, передает РИА Новости.
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны «Лосвидо» и «Лепельский». На воскресенье запланирована торжественная церемония открытия учений, которая пройдет в Витебске, а 6 сентября на полигоне «Лосвидо» состоятся итоговый розыгрыш практических действий в рамках учения «Взаимодействие-2025», его торжественное закрытие, парад войск, принимавших участие в учении, а также награждение лучших участников.
Как ранее заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, проводимые в начале сентября в Беларуси совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025» станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации, в интересах его обеспечения будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2025» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2025». По словам Сердюкова, особенностью этих учений станет то, что замыслы их проведения тесно связаны с совместным стратегическим учением вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации «Запад-2025», которое состоится с 12 по 16 сентября на белорусской территории, при этом основная задача КСОР — обеспечение развертывания региональной группировки войск.
Данная серия учений не единственные учения, которые пройдут в ближайшее время в рамках ОДКБ. По данным Сердюкова, во второй декаде сентября на территории Кыргызстана пройдет командно-штабное учение «Рубеж-2025» с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания среднеазиатского региона.
В середине октября в Таджикистане запланировано совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025». Впервые в рамках миротворческого учения будет проведено специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2025», в ходе которого планируется практически отработать задачи по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил. Активные фазы данных учений будут проводится в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ «Содружество Антитеррор-2025».
В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.