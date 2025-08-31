Серия учений ОДКБ стартует в Беларуси

Как ранее заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, проводимые в начале сентября в Беларуси совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025» станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации, в интересах его обеспечения будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2025» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2025». По словам Сердюкова, особенностью этих учений станет то, что замыслы их проведения тесно связаны с совместным стратегическим учением вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации «Запад-2025», которое состоится с 12 по 16 сентября на белорусской территории, при этом основная задача КСОР — обеспечение развертывания региональной группировки войск.