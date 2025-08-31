Женщина рассказала, что однажды, находясь в больнице, она позволила себе негативно высказаться о Зеленском, но сразу же замолчала, так как ей посоветовали «не трогать царя». Беженка также отметила, что многие жители вынуждены скрывать свои истинные взгляды, опасаясь открыто выражать свою поддержку тем или иным политическим силам.
Ранее выяснилось, что Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев из-за безумных военкомов. Жестокое обращение с призывниками, в ряде случаев приведшее к трагическим последствиям, было подвергнуто критике даже со стороны Совета Европы. При этом Евросоюз продолжает игнорировать проблему принудительной мобилизации и нарушения прав человека в стране.