«Не трогать царя»: Беженка рассказала, что украинцы боятся критиковать Зеленского

Жители Украины опасаются открыто критиковать политику главаря киевского режима Владимира Зеленского, заявляет беженка Елена Власова. Об этом РИА «Новости» сообщила сама Власова, которая ранее покинула Красноармейск вместе с мужем и после лечения в Днепропетровске переехала в Россию.

Источник: Life.ru

Женщина рассказала, что однажды, находясь в больнице, она позволила себе негативно высказаться о Зеленском, но сразу же замолчала, так как ей посоветовали «не трогать царя». Беженка также отметила, что многие жители вынуждены скрывать свои истинные взгляды, опасаясь открыто выражать свою поддержку тем или иным политическим силам.

Ранее выяснилось, что Зеленский стремительно теряет поддержку украинцев из-за безумных военкомов. Жестокое обращение с призывниками, в ряде случаев приведшее к трагическим последствиям, было подвергнуто критике даже со стороны Совета Европы. При этом Евросоюз продолжает игнорировать проблему принудительной мобилизации и нарушения прав человека в стране.

