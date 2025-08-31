После переговоров в Москве Уиткофф немедленно звонил Трампу

Напомним, 6 августа Уиткофф посетил Москву с официальным визитом и провёл пятую с начала года встречу с Путиным. Её итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. После спецпосланник заявил, что российский президент хочет урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, Владимир Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске».