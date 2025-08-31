Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После переговоров в Москве Уиткофф немедленно звонил Трампу

После встреч с президентом России Владимиром Путиным спецпредставитель США Стив Уиткофф немедленно связывался с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Издание уточняет, что посланник Белого дома регулярно информировал республиканца о встречах с российским руководством и другими международными фигурами. При этом детали этих переговоров почти не доходили до официальных структур правительства.

Напомним, 6 августа Уиткофф посетил Москву с официальным визитом и провёл пятую с начала года встречу с Путиным. Её итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. После спецпосланник заявил, что российский президент хочет урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, Владимир Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше