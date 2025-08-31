Лукашенко призвал Запад поучиться у Си Цзиньпина

«Я абсолютно убежден: белорусско-китайское сотрудничество будет только укрепляться. Мы вместе воплощаем в жизнь масштабные проекты, поддерживаем друг друга на международной арене. Вот это и есть подлинная дипломатия XXI века», — сказал белорусский президент. По словам Лукашенко, Белоруссия и в дальнейшем готова плотно работать с китайской стороной по нескольким ключевым направлениям, в том числе наращивать взаимодействие в областях цифровой экономики, логистики, высоких технологий, искать пути для расширения торгово-экономической интеграции, совершенствовать механизмы сотрудничества для повышения эффективности реализации крупных проектов, уделять внимание инновациям и передовым технологиям.