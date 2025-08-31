СНБ потерял свое влияние при администрации Трампа

Такой подход, по мнению некоторых официальных лиц, приводит к отсутствию координации между различными ведомствами. В качестве примера издание приводит июньские удары по ядерным объектам Ирана, о которых не были заранее проинформированы американские дипломаты. Это привело к тому, что когда представители ближневосточных стран обращались в посольства США за разъяснениями, дипломаты могли лишь цитировать официальные заявления Трампа.