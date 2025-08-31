СНБ потерял свое влияние при администрации Трампа

Согласно публикации The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа кардинально изменила роль Совета национальной безопасности (СНБ), значительно сократив его влияние на процесс принятия внешнеполитических решений. За время президентства Трампа численность сотрудников СНБ уменьшилась более чем в два раза — с 400 до менее чем 150 человек.
В отличие от своих предшественников, которые использовали СНБ в качестве ключевого инструмента для разработки внешнеполитической стратегии и координации международных взаимодействий, Трамп предпочитает полагаться на узкий круг доверенных советников. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, текущая администрация фокисируется на эффективности, а не на многосторонних консультациях.
Такой подход, по мнению некоторых официальных лиц, приводит к отсутствию координации между различными ведомствами. В качестве примера издание приводит июньские удары по ядерным объектам Ирана, о которых не были заранее проинформированы американские дипломаты. Это привело к тому, что когда представители ближневосточных стран обращались в посольства США за разъяснениями, дипломаты могли лишь цитировать официальные заявления Трампа.
Еще одним примером несогласованности стало преждевременное объявление о саммите США-Африка, сделанное сотрудником Госдепартамента до того, как мероприятие было официально утверждено в графике президента.
Ранее сообщалось, что контакты Трампа с Путиным остаются в тайне от большей части администрации США.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.