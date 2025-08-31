Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил Президента Кыргызстана с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кыргызстана, передает DKNews.kz.

Источник: Акорда

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана.

— В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, — отметил Касым-Жомарт Токаев.