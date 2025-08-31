Наёмники ВСУ сбежали с передовой ради автопробега

Бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы» Вооружённых сил Украины, преимущественно состоящего из наёмников, самовольно покинули свои позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.