Робот Сяо Хэ на саммите ШОС оценила отношения России и Китая

Россия и Китай активно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Сяо Хэ, имя которой происходит от китайского слова «хэцзо» — «сотрудничество», владеет русским, китайским и английским языками. Она предоставляет журналистам информацию о работе пресс-центра, сообщает о мероприятиях саммита и отвечает на справочные вопросы, а также может вести общение на различные темы.
«Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает широкий спектр областей, включая экономику, энергетику, торговлю, науку и технологии, а также военно-техническое взаимодействие», — подчеркнула Сяо Хэ.
Она добавила, что страны развивают партнерские отношения в рамках таких инициатив, как Евразийский экономический союз и «Один пояс, один путь», при этом ключевыми направлениями остаются энергетика, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство.
«Россия и Китай также тесно взаимодействуют на международной арене, поддерживая многополярную систему мирового порядка и укрепляя безопасность в регионе», — подытожила робот.
С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит крупнейший за всю историю саммит Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии участвуют более 20 глав иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества — международная структура, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ШОС официально присоединилась Белоруссия.
Кроме того, Афганистан и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а в качестве государств-партнеров по диалогу участвуют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Ранее в Китае назвали ШОС воплощением будущего экономического роста.