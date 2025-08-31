Красная дорожка и почетный караул: Путина встретили в Китае

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. В аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь российского лидера встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.
Визит президента России в Китай продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Первым городом посещения российского лидера стал Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Напомним, в планах Путина посетить военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Стало известно, что президент России на это параде будет сидеть рядом с главой КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Затем отправится в Пекин, где проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
Как выяснилось, Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле «Аурус».
Ранее российский лидер заявил о небывалом уровне экономических отношений Москвы и Пекина. Он отметил, что Россия и Китай практически полностью перешли на национальные валюты во взаимных расчетах, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности.
Комментируя экономические отношения двух стран накануне визита в Китай, российский президент назвал эту связь беспрецедентной. По его словам, Россия стала одним из главных рынков для производства КНР. Например, в нашей стране строятся заводы китайской бытовой техники, а с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов. Путин отметил, что в ходе своего визита в Китай обязательно обсудит дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Кроме того, в интервью китайскому агентству Синьхуа российский лидер заявил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют в сферах образования и науки, имеют большие перспективы расширения этого сотрудничества. Путин обратил внимание, что в России обучается более 51 тысячи студентов из Китая, а в КНР — 21 тысяча российских. Вдобавок в 2026—2027 годах в наших странах пройдут «перекрестные Годы образования», отметил президент РФ.