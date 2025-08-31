Красная дорожка и почетный караул: Путина встретили в Китае

Кроме того, в интервью китайскому агентству Синьхуа российский лидер заявил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют в сферах образования и науки, имеют большие перспективы расширения этого сотрудничества. Путин обратил внимание, что в России обучается более 51 тысячи студентов из Китая, а в КНР — 21 тысяча российских. Вдобавок в 2026—2027 годах в наших странах пройдут «перекрестные Годы образования», отметил президент РФ.