Лукашенко встретился с главой КНР

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом саммита в Тяньцзине, сообщает пресс-служба главы государства.
Разговор лидеров прошел в Доме приемов правительства. Во время встречи Александр Лукашенко отметил развитие Китая.
«Вы просто молодцы — гигантское развитие. Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом», — сказал глава белорусского государства.