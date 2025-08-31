Ричмонд
Лукашенко встретился с главой КНР

Белорусский лидер высоко оценил результаты развития Китая и отметил, что Минску стоит перенять у Пекина некоторые аспекты в политическом устройстве государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом саммита в Тяньцзине, сообщает пресс-служба главы государства.

Разговор лидеров прошел в Доме приемов правительства. Во время встречи Александр Лукашенко отметил развитие Китая.

«Вы просто молодцы — гигантское развитие. Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом», — сказал глава белорусского государства.

