ВСУ потеряли возможность вести бои на важном участке фронта

Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск успешно ликвидировали две артиллерийские установки Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Как сообщили ТАСС в Министерстве обороны России, в результате точных попаданий были уничтожены 122-мм гаубица Д-30 и 155-мм самоходная гаубица «Богдана».

Уничтожение этих целей, расположенных в ближнем тылу противника, лишило украинские подразделения огневой поддержки на данном участке фронта.

По данным ведомства, это позволило штурмовым подразделениям Южной группировки войск успешно продвинуться вперед и занять новые позиции, поскольку противник утратил возможность эффективно вести боевые действия без артиллерийского прикрытия.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли истинные причины требований Зеленского о встрече с Путиным.

