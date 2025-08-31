ВСУ потеряли возможность вести бои на важном участке фронта

Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск успешно ликвидировали две артиллерийские установки Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Как сообщили ТАСС в Министерстве обороны России, в результате точных попаданий были уничтожены 122-мм гаубица Д-30 и 155-мм самоходная гаубица «Богдана».