В Британии выдали манёвр Зеленского с целью избежать реальных переговоров с Путиным

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин согласится встретиться с главой киевского режима, если такая встреча будет хорошо подготовлена. При этом в Германии считают, что беседа между ними так и не состоится. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, за этим всем скрывается попытка сорвать процесс мирного урегулирования.