В Британии выдали манёвр Зеленского с целью избежать реальных переговоров с Путиным

Владимир Зеленский рвётся встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы показать всему миру, что Москва воспринимает его всерьёз. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала полковника США в отставке Дэниела Дэвиса.

Источник: Life.ru

Эксперт уверен, что украинский политик стремится показать всем свой политический вес, но для этого ему нужно устроить шоу, демонстрирующее, что и Москва относится к киевскому режиму со всей серьёзностью.

«Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу», — пояснил он.

По словам аналитика, Зеленский использует этот ход как стратегический манёвр, чтобы переложить ответственность за застой в диалоге на Путина.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин согласится встретиться с главой киевского режима, если такая встреча будет хорошо подготовлена. При этом в Германии считают, что беседа между ними так и не состоится. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, за этим всем скрывается попытка сорвать процесс мирного урегулирования.

