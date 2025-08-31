Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал, чему должны учиться западные политики у лидера КНР

Многим западным политикам стоит поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина стратегическому мышлению и ответственности перед своим народом.

Многим западным политикам стоит поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина стратегическому мышлению и ответственности перед своим народом. Такое заявление в интервью китайскому агентству Синьхуа сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У него есть то, чему нужно поучиться многим политикам на Западе: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что благодаря своему стратегическому мышлению Си Цзиньпин смотрит на десятилетия вперед. Более того, в современной и непредсказуемой обстановке он берет на себя лидерство и предлагает Китаю и другим странам мира ясный и конкретный путь развития.

Также Китай под руководством Си Цзиньпина показывает, что можно развиваться мирно и спокойно, не пытаясь «привнести демократию» бомбами и санкциями.

Белорусский лидер указал, что для Минска Си Цзиньпин является не только надежным партнером, но и искренним другом. Кроме того, Лукашенко восхитился развитием Китая, подчеркнув, что он уже стал мировым лидером в производстве промышленных роботов, разработке беспилотных автомобилей и грузовиков, а также в развитии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше