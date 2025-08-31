Лукашенко рассказал, чему должны учиться западные политики у лидера КНР

Многим западным политикам стоит поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина стратегическому мышлению и ответственности перед своим народом. Такое заявление в интервью китайскому агентству Синьхуа сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«У него есть то, чему нужно поучиться многим политикам на Западе: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля», — заявил глава Белоруссии.
Лукашенко также отметил, что благодаря своему стратегическому мышлению Си Цзиньпин смотрит на десятилетия вперед. Более того, в современной и непредсказуемой обстановке он берет на себя лидерство и предлагает Китаю и другим странам мира ясный и конкретный путь развития.
Также Китай под руководством Си Цзиньпина показывает, что можно развиваться мирно и спокойно, не пытаясь «привнести демократию» бомбами и санкциями.
Белорусский лидер указал, что для Минска Си Цзиньпин является не только надежным партнером, но и искренним другом. Кроме того, Лукашенко восхитился развитием Китая, подчеркнув, что он уже стал мировым лидером в производстве промышленных роботов, разработке беспилотных автомобилей и грузовиков, а также в развитии искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму.
