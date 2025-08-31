Лукашенко рассказал, чему должны учиться западные политики у лидера КНР

Белорусский лидер указал, что для Минска Си Цзиньпин является не только надежным партнером, но и искренним другом. Кроме того, Лукашенко восхитился развитием Китая, подчеркнув, что он уже стал мировым лидером в производстве промышленных роботов, разработке беспилотных автомобилей и грузовиков, а также в развитии искусственного интеллекта.