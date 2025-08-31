Ричмонд
Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал «идиотами» тех, кто желает вступления Австрии в НАТО.

До этого глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила за проведение открытых дебатов о возможном отказе от нейтралитета и вступлении страны в НАТО на фоне изменившейся мировой обстановки и предполагаемых действий России.

У бывшего премьера РФ поинтересовались, какая реакция будет у Кремля в случае, если Австрия вступит в альянс.

— Я очень надеюсь, что там (в Вене — прим. «ВМ») нет идиотов, — заявил Степашин в беседе с РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.

Однако его специальный посланник Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер и его российский коллега Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО.

