Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на наличие в Австрии здравого смысла, говоря о возможности вступления страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я очень надеюсь, что там нет идиотов», — приводит информагентство слова Степашина, сказанные в ответ на вопрос о том, какая последует реакция от РФ, если Австрия вступит в Североатлантический альянс.
Ранее глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов в рамках решения вопроса, касающегося отказа государства от нейтралитета и вступления в НАТО в связи с изменившейся ситуацией в глобальной безопасности.
