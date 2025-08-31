Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин выразил надежду на наличие в Австрии здравого смысла

Бывший премьер-министр России высказался о возможном вступлении страны в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на наличие в Австрии здравого смысла, говоря о возможности вступления страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что там нет идиотов», — приводит информагентство слова Степашина, сказанные в ответ на вопрос о том, какая последует реакция от РФ, если Австрия вступит в Североатлантический альянс.

Ранее глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов в рамках решения вопроса, касающегося отказа государства от нейтралитета и вступления в НАТО в связи с изменившейся ситуацией в глобальной безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше