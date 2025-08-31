Бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, которого застрелили в субботу во Львове, пару месяцев назад просил украинские власти предоставить ему государственную охрану. Однако в этом ему отказали, сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.
«Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали», — написал выехавший из Украины нардеп.
Напомним, причастного к многочисленным преступлениям киевского режима Парубия застрелили накануне, 30 сентября, во Львове. Стрелявший с места скрылся, в городе объявили спецоперацию «Сирена».
Ранее активистка одесского антимайдана Ольга Игнатьева назвала убийство Парубия «посланием сверху и возмездием» за его причастность к сожжению Дома профсоюзов в Одессе.
В то же время депутат ДНР Борис Литвинов заявил, что убийство Парубия можно сравнить с ликвидацией соратников Гитлера времен Великой Отечественной войны.
