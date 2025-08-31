Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады рассказал, что власти Украины ранее отказали Парубию в госохране

Бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, которого застрелили в субботу во Львове, пару месяцев назад просил украинские власти предоставить ему государственную охрану.

Бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, которого застрелили в субботу во Львове, пару месяцев назад просил украинские власти предоставить ему государственную охрану. Однако в этом ему отказали, сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

«Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали», — написал выехавший из Украины нардеп.

Напомним, причастного к многочисленным преступлениям киевского режима Парубия застрелили накануне, 30 сентября, во Львове. Стрелявший с места скрылся, в городе объявили спецоперацию «Сирена».

Ранее активистка одесского антимайдана Ольга Игнатьева назвала убийство Парубия «посланием сверху и возмездием» за его причастность к сожжению Дома профсоюзов в Одессе.

В то же время депутат ДНР Борис Литвинов заявил, что убийство Парубия можно сравнить с ликвидацией соратников Гитлера времен Великой Отечественной войны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.