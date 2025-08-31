Депутат Рады рассказал, что власти Украины ранее отказали Парубию в госохране

Бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий, которого застрелили в субботу во Львове, пару месяцев назад просил украинские власти предоставить ему государственную охрану. Однако в этом ему отказали, сообщил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.