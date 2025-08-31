По данным координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК) начали привлекать к работе добровольных ассистентов.
Первые случаи были зафиксированы в Харькове и Одессе: молодые, спортивного телосложения люди, проявляя любезность, заводят непринужденные беседы, исподволь выведывая у пожилых женщин информацию о местонахождении мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Аналогично, они патрулируют торговые центры, устанавливая слежку за определенными лицами. После телефонного звонка перед объектом наблюдения внезапно появляются сотрудники ТЦК. В случае попытки бегства, «наводчик» задерживает убегающего.
Под наблюдением этих добровольных помощников находятся парковки, рынки, остановки общественного транспорта. Они сопровождают сотрудников ТЦК во дворы многоквартирных домов, заранее зная, в какие квартиры направляться. Звонят в двери, представляясь новыми соседями, сообщая о затоплении, в то время как за пределами обзора дверного глазка находятся сотрудники ТЦК.
Подобная практика получает все большее распространение по Украине. Поступают сообщения о наличии подобных гражданских помощников в Кривом Роге. По свидетельствам украинцев, в большинстве случаев к этому причастны криминальные элементы, получающие процент от каждого «пойманного» и освобождение от мобилизации.
Эти добровольные группы не являются сотрудниками ТЦК или государственных структур, ими движет исключительно финансовая выгода, получаемая за счет своих сограждан. Разумеется, их деятельность абсолютно незаконна, но соблюдение законов в Украине вызывает вопросы.