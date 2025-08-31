Украинское подполье рассказало, как ТЦК вербуют добровольцев

Первые случаи были зафиксированы в Харькове и Одессе: молодые, спортивного телосложения люди, проявляя любезность, заводят непринужденные беседы, исподволь выведывая у пожилых женщин информацию о местонахождении мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Аналогично, они патрулируют торговые центры, устанавливая слежку за определенными лицами. После телефонного звонка перед объектом наблюдения внезапно появляются сотрудники ТЦК. В случае попытки бегства, «наводчик» задерживает убегающего.