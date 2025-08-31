Экономист Сакс: НАТО следовало распустить еще в 1990 году

«НАТО следовало распустить еще в 1990 году, когда президент СССР Горбачев распустил Варшавский договор. Ведь НАТО было договором о защите от Советского Союза, которого больше нет. В этом смысле НАТО определенно пережило свое предназначение. Оно превратилось в инструмент расширения американской власти, а это не то, чем НАТО должно быть», — сказал Сакс, слова которого приводит РИА Новости.