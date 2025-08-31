Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что НАТО следовало распустить в 1990 году после распада Варшавского договора.
По его мнению, альянс, который изначально был создан для защиты от Советского Союза, утратил свою первоначальную цель и превратился в инструмент расширения влияния США.
«НАТО следовало распустить еще в 1990 году, когда президент СССР Горбачев распустил Варшавский договор. Ведь НАТО было договором о защите от Советского Союза, которого больше нет. В этом смысле НАТО определенно пережило свое предназначение. Оно превратилось в инструмент расширения американской власти, а это не то, чем НАТО должно быть», — сказал Сакс, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее жкономист Сакс заявил, что Европейским странам необходимо восстановить нормальные отношения с Российской Федерацией, исходя из своих национальных интересов.