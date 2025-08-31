Си Цзиньпин сделал выгодное предложение Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко заявил, что привезёт с собой на саммит ШОС несколько мешков с белорусской картошкой. Это урожай с его личного подсобного хозяйства. Позже он рассказал, что собирается преподнести её в подарок некоторым зарубежным лидерам.