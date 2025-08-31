Ричмонд
Си Цзиньпин сделал выгодное предложение Лукашенко

В разгар крупнейшего за всю историю Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) саммита, проходящего в Тяньцзине, Китай и Белоруссия подтвердили готовность совместно воплощать идеи подлинной многосторонности, направленной на укрепление мира и прогресса. Стороны намерены сосредоточить совместные усилия для развития производительных сил нового качества.

Источник: Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что человечество стоит на пороге масштабных перемен, и именно сейчас важно объединить усилия для достижения всеобщего блага. По его словам, Пекин и Минск намерены стать движущей силой новой эпохи сотрудничества, ориентированной на развитие, стабильность и взаимную выгоду.

«Мы готовы с нашими белорусскими партнёрами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами, которое продолжает углубляться. Вспоминая июньскую встречу в Пекине, Си Цзиньпин предложил сосредоточиться на инновациях и научно-техническом прогрессе как ключевых драйверах для создания качественно нового уровня производительных сил.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что привезёт с собой на саммит ШОС несколько мешков с белорусской картошкой. Это урожай с его личного подсобного хозяйства. Позже он рассказал, что собирается преподнести её в подарок некоторым зарубежным лидерам.

