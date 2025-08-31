Ричмонд
Лукашенко заявил, что западным политикам стоит поучиться у Си Цзиньпина

Белорусский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин мыслит на десятилетия вперед.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому агентству «Синьхуа» отметил, что многим западным политикам следовало бы перенять опыт председателя КНР Си Цзиньпина.

«У него есть качества, которым стоит поучиться многим западным лидерам: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин мыслит на десятилетия вперед.

«В нынешней непредсказуемой обстановке он смело берет на себя лидерство и предлагает ясный и конкретный путь развития не только для Китая, но и для всего мира», — добавил он.

По словам Лукашенко, в отличие от тех, кто силой и санкциями навязывает «демократию», Китай показывает пример мирного развития с уважением к другим странам.

Президент также отметил высокий уровень доверия между Белоруссией и Китаем.

«Благодаря его поддержке белорусско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства», — подчеркнул Лукашенко.

Он выразил восхищение успехами Китая в сфере промышленной робототехники, беспилотных технологий и искусственного интеллекта. Лукашенко уверен, что его визит в Китай в рамках саммита ШОС даст новый импульс развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и промышленной сферах.

«Я убежден, что белорусско-китайское сотрудничество будет укрепляться. Мы вместе воплощаем в жизнь масштабные проекты, поддерживаем друг друга на международной арене. Вот это и есть подлинная дипломатия XXI века», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Минск готов расширять взаимодействие в цифровой экономике, логистике, высоких технологиях, а также развивать совместные с Китаем проекты в области инноваций.

