Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович подверг резкой критике заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на невозможности возвращения замороженных активов России без компенсационных выплат Украине.
В своем посте в социальной сети X Кошкович охарактеризовал позицию ЕС как деструктивную, направленную на саботаж мирного процесса.
Эксперт провел параллель между действиями Европейского союза и подходом бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, отметив такие качества европейской политики, как глупость, бесполезность, бессилие и самоуверенность. По мнению Кошковича, подобные заявления лишь усугубляют международную напряженность и препятствуют поиску дипломатических решений.
