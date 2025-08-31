Ричмонд
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

В этом году белорусский лидер отмечает свой праздник в Китае, куда он прибыл накануне для участия в саммите ШОС и военном параде.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко 30 августа исполнился 71 год.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян», — говорится в поздравительной телеграмме российского главы государства.

Путин заявил, что личный вклад Лукашенко в развитие дружбы и сотрудничества Москвы и Минска переоценить трудно.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Беларуси», — отметил российский лидер.

Он добавил, что страны будут и дальше наращивать двусторонние связи на всех направлениях, усилят взаимодействие на союзном треке и евразийском пространстве.

«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — заключил Владимир Путин.

Сейчас и Путин, и Лукашенко находятся в китайском Тяньцзине, где примут участие в саммите ШОС. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее заявляла, что главы государств могут провести двустороннюю встречу в КНР.

Ко дню рождения Александра Лукашенко Sputnik Беларусь собрал яркие кадры его появлений на публике за последний год.

Кроме того, Sputnik при помощи нейросети представил, каким был Александр Лукашенко до начала своей политической карьеры.

