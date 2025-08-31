Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.
Президенту Беларуси Александру Лукашенко 30 августа исполнился 71 год.
«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян», — говорится в поздравительной телеграмме российского главы государства.
Путин заявил, что личный вклад Лукашенко в развитие дружбы и сотрудничества Москвы и Минска переоценить трудно.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Беларуси», — отметил российский лидер.
Он добавил, что страны будут и дальше наращивать двусторонние связи на всех направлениях, усилят взаимодействие на союзном треке и евразийском пространстве.
«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — заключил Владимир Путин.
Сейчас и Путин, и Лукашенко находятся в китайском Тяньцзине, где примут участие в саммите ШОС. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее заявляла, что главы государств могут провести двустороннюю встречу в КНР.
