Семь солдат воюющей страны ранены взрывом в оккупированном городе

В городе Газа проживает почти половина из 2-миллионного населения Газы, и он страдает от голода. Глава Международного комитета Красного Креста предупреждает, что будет невозможно обеспечить безопасность этих жителей в случае массового перемещения населения. «Невозможно, чтобы массовая эвакуация из города Газа когда-либо была проведена безопасным и достойным образом в нынешних условиях», — подчеркнула Мирьяна Сполярич в своем заявлении в субботу. Она добавила, что ни один другой район в секторе Газа не способен принять такое массовое перемещение населения, учитывая и без того острую нехватку продовольствия и жилья.