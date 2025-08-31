Семь солдат воюющей страны ранены взрывом в оккупированном городе

Несколько израильских солдат получили ранения в результате взрыва в городе Газа, сообщает Армия обороны Израиля. В районе Зейтун подбит бронетранспортер, и арабские СМИ сообщают об интенсивных столкновениях в этом районе.
Семь израильских солдат были ранены в результате взрыва, направленного против бронетранспортера в городе Газа в пятницу вечером, сообщили в Армии обороны Израиля. Солдаты были ранены во время операции в районе Зейтун, который в последние недели был местом интенсивной военной активности Израиля, пишет The Guardian.
Арабские СМИ, в том числе «Аль-Джазира», сообщили об интенсивных столкновениях в этом районе в пятницу вечером. Утверждалось, что ХАМАС пытался похитить нескольких израильских солдат в момент взрыва — но эти сообщения израильские военные назвали ложными.
В пятницу Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий», положив конец ежедневным гуманитарным паузам, которые были направлены на борьбу с голодом. Город Газа страдает от голода в результате израильской блокады, которая, несмотря на паузы, перекрыла поставки продовольствия и медикаментов на территорию, отмечает The Guardian.
На прошлой неделе министерство обороны Израиля одобрило планы по оккупации города Газа и, несмотря на международную и внутреннюю оппозицию, продолжает наступление.
За последние 23 месяца в результате израильской войны в Газе погибло более 63 000 человек. Израиль начал войну после того, как боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, совершили нападение на юге Израиля, в результате которого погибло около 1200 человек и был взят 251 заложник.
В четверг Абу Обейда, представитель военного крыла ХАМАСА, предупредил, что планы Израиля оккупировать город Газа увеличат шансы группировки захватить израильских солдат и что любая военная операция Израиля поставит под угрозу жизни оставшихся заложников.
Перед началом наступления израильские военные пытаются насильственно переселить жителей города Газа в южную часть Газы.
В последние дни израильские бомбардировки этого района усилились, и в субботу утром израильские военно-воздушные силы нанесли удары по палаточным лагерям в Зейтуне и районе аль-Наср в городе Газа, сообщает палестинское информационное агентство Wafa. По данным органов здравоохранения Газы, за предыдущие 24 часа в Газе были убиты по меньшей мере 62 палестинца.
Возобновившиеся бомбардировки уже заставили более 23 000 жителей города Газа покинуть свои дома, сообщила ООН в четверг.
В городе Газа проживает почти половина из 2-миллионного населения Газы, и он страдает от голода. Глава Международного комитета Красного Креста предупреждает, что будет невозможно обеспечить безопасность этих жителей в случае массового перемещения населения. «Невозможно, чтобы массовая эвакуация из города Газа когда-либо была проведена безопасным и достойным образом в нынешних условиях», — подчеркнула Мирьяна Сполярич в своем заявлении в субботу. Она добавила, что ни один другой район в секторе Газа не способен принять такое массовое перемещение населения, учитывая и без того острую нехватку продовольствия и жилья.
Министерство здравоохранения Газы сообщило в субботу, что за последние 24 часа в результате голода или недоедания умерли 10 человек, в том числе трое детей. С начала войны в октябре 2023 года в Газе умерли от голода 332 человека, большинство из которых умерли с июля.
Несмотря на обострение гуманитарного кризиса, Израиль вскоре замедлит или вовсе прекратит доставку гуманитарной помощи в северные районы Газы, поскольку он начинает наступление на город Газа, сообщил в субботу агентству Associated Press израильский чиновник. Чиновник заявил, что в ближайшие дни Израиль прекратит доставку гуманитарной помощи по воздуху в город Газа и сократит количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые въезжают в северную часть Газы, несмотря на то, что ООН заявляет, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в Газу, намного ниже необходимого.
Продолжающаяся израильская гуманитарная блокада и планируемая операция в Газе вызвали глобальный резонанс, включая осуждение со стороны шести европейских министров иностранных дел в пятницу. Многие государства — члены ЕС, такие как Ирландия и Испания, призвали приостановить действие пакта о свободной торговле блока с Израилем, но такие страны, как Германия и Венгрия, выступают против этой меры, пишет The Guardian.
В субботу глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что она «не испытывает оптимизма» в отношении того, что ЕС предпримет какие-либо меры против Израиля из-за внутренних разногласий в ЕС.
«Я не очень оптимистична, и сегодня мы определенно не собираемся принимать решения… У нас разногласия по этому вопросу», — заявила эстонка Каллас журналистам на встрече министров иностранных дел в Дании, на которой обсуждалось приостановление финансирования ЕС израильских стартапов. Для принятия этого предложения потребуется большинство голосов в блоке, чего у ЕС нет.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис заявил: «Если ЕС сейчас не выступит как единое целое и не введет санкции против Израиля, то когда это произойдет? Что еще может потребоваться? Дети голодают».
Пока ЕС обсуждал вопрос о принятии мер против Израиля, США объявили, что не позволят президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу приехать в Нью-Йорк в следующем месяце на Генеральную ассамблею ООН. Вашингтон также отказаи в выдаче виз примерно 80 палестинским чиновникам и аннулировал их, отмечает The Guardian.
Президент Аббас должен был принять участие в конференции, на которой Великобритания, Франция, Канада и Австралия, как ожидается, признают палестинское государство — шаг, против которого выступают США и Израиль.
Этот шаг является беспрецедентным, поскольку США обязаны разрешать доступ иностранным дипломатам в ООН в Нью-Йорке в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН от 1947 года, за исключением случаев угрозы безопасности, пишет The Guardian. Это решение вызвало международное осуждение, а вице-президент Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх назвал его явным нарушением международного права.
Министры иностранных дел ЕС призвали США пересмотреть свое решение запретить палестинским официальным лицам посещать Генеральную ассамблею ООН, заявил Каллас в субботу. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это решение «несправедливым» и выразил поддержку в телефонном разговоре с Аббасом. Палестина является членом ООН и государством-наблюдателем на постоянной основе, что позволяет ей участвовать в работе организации, пишет The Guardian.