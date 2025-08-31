На территории Телль-Фара в Ираке нашли остатки разрушенного города

На территории древнего поселения Телль-Фара в Ираке археологи обнаружили свидетельства разрушенного города, который, по их гипотезе, мог быть стерт с лица земли мощным наводнением приблизительно 20 тысячелетий назад.
Как сообщает издание The Independent, эта теория о потопе была выдвинута американским исследователем Мэттом Лакруа. Он полагает, что имеющиеся геологические данные свидетельствуют о существовании глобального природного катаклизма в указанный период. Лакруа предполагает, что речь идет о внезапных климатических изменениях, вызвавших катастрофические наводнения, затронувшие обширные территории.
Альтернативная точка зрения, поддерживаемая некоторыми экспертами, предполагает, что катастрофические изменения могли быть вызваны более поздним похолоданием, а именно периодом позднего дриаса, случившимся приблизительно 13 тысячелетий назад.
Впрочем, основная масса археологов и историков придерживается скептической позиции, отмечая, что 20 тысяч лет назад доминирующим образом жизни людей было охотничество и собирательство, и в то время, согласно общепринятым представлениям, развитые городские центры ещё не существовали.