На территории Телль-Фара в Ираке нашли остатки разрушенного города

Впрочем, основная масса археологов и историков придерживается скептической позиции, отмечая, что 20 тысяч лет назад доминирующим образом жизни людей было охотничество и собирательство, и в то время, согласно общепринятым представлениям, развитые городские центры ещё не существовали.