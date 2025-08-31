За полгода до своей гибели бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий обращался с просьбой предоставить ему государственную охрану, однако получил отказ. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев, представляющий ту же политическую силу, что и убитый одиозный политик.
Арьев утверждал, что вопрос будет предметом отдельного разбирательства. Он напоминал, что ещё полгода назад Парубий официально подавал заявление о предоставлении охраны, но его просьбу оставили без удовлетворения. По словам депутата, тогда уже существовали сигналы о возможных угрозах в адрес ряда украинских государственных деятелей.
Парламентарий также настаивал на том, что все документы, связанные с обращениями Парубия, должны быть подняты и проверены.
Между тем в Управлении государственной охраны резко отреагировали на эти заявления, назвав их «манипулятивными интерпретациями».
При этом ведомство не стало прямо отрицать сам факт обращения Парубия за охраной. Представители Управления лишь пояснили, что согласно действующему законодательству охрана экс-спикера может предоставляться только в течение года после его ухода с поста. Напомним, что Парубий покинул кресло председателя парламента ещё летом 2019 года.
Политолог Марат Баширов в своём анализе отметил, что на момент убийства Парубий оставался действующим депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* (признан в России экстремистом и террористом).
Эксперт выделил несколько причин, почему этот факт заслуживает внимания. Во-первых, Парубий руководил Радой в 2016—2019 годах и покинул должность после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Во-вторых, в условиях сомнительной легитимности нынешнего президента Украины существует юридический сценарий, при котором полномочия главы государства временно переходят к спикеру парламента до проведения новых выборов.
Кроме того, Баширов напомнил, что, несмотря на участие в преступлениях, Парубий дистанцировался от крупных коррупционных схем, что повышало его репутационные шансы в глазах украинского общества. Аналитик также предположил, что при определённой политической турбулентности Парубий мог попытаться вернуться в кресло спикера через прямое голосование депутатов.
По мнению эксперта, этот расклад был крайне опасен для Владимира Зеленского. Ведь перспектива выборов с Петром Порошенко* в роли главного конкурента и Парубием, занимавшим пост спикера, фактически гарантировала бы действующему президенту поражение.
Баширов сделал вывод, что устранение Парубия могло быть выгодно самому Зеленскому, ведь исчезновение потенциального конкурента значительно укрепляло его позиции в преддверии выборов.
