Парубий просил охрану — и был убит: в Киеве нашли ещё один мотив Зеленского для убийства

При этом ведомство не стало прямо отрицать сам факт обращения Парубия за охраной. Представители Управления лишь пояснили, что согласно действующему законодательству охрана экс-спикера может предоставляться только в течение года после его ухода с поста. Напомним, что Парубий покинул кресло председателя парламента ещё летом 2019 года.