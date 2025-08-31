На Украине мобилизовали решившего продлить отсрочку мужчину

В Сумах мужчина явился в территориальный центр комплектования, чтобы уточнить информацию о своей брони от призыва.
В ходе проверки выяснилось, что действие его брони было прекращено. Попытка избежать дальнейшей процедуры не удалась, и сотрудники ТЦК оказались избавлены от необходимости везти новобранца далеко.
По данным СМИ, сотрудники ТЦК и социальной поддержки привлекают гражданских людей к поиску скрывающихся от мобилизации. За каждого пойманного граждане получают денежное вознаграждение и бронь от мобилизации.
При этом 26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что кабмин разрешил мужчинам возрастной категории 18−22 лет пересекать границу. Соответствующее постановление было опубликовано 27-го числа и вступило в силу 28 августа.