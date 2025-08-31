Величие в кадре: Китай торжественно встретил Владимира Путина. Видео

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городах Тяньцзинь и Пекин с 31 августа по 3 сентября и завершится военным парадом в честь победы китайского народа над японскими захватчиками в 1945 году. На мероприятии российский президент будет главным гостем. Во время саммита планируется обсудить ряд международных вопросов по экономике и безопасности, Путин проведет переговоры со множеством зарубежных лидеров.