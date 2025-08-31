Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Величие в кадре: Китай торжественно встретил Владимира Путина. Видео

В Китае торжественно встретили президента России Владимира Путина. Видео публикует Кремль.

Для Путина расстелили красную ковровую дорожку.

В Китае торжественно встретили президента России Владимира Путина. Видео публикует Кремль.

Перед самолетом прошел военный караул, от трапа к автомобилю президента вела красная ковровая дорожка. На флагштоках российский триколор развевался рядом пятизвездный китайский флаг. Кадры со встречи публикует официальный telegram-канал Кремля.

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городах Тяньцзинь и Пекин с 31 августа по 3 сентября и завершится военным парадом в честь победы китайского народа над японскими захватчиками в 1945 году. На мероприятии российский президент будет главным гостем. Во время саммита планируется обсудить ряд международных вопросов по экономике и безопасности, Путин проведет переговоры со множеством зарубежных лидеров.