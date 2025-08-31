«Буквально уничтожит США»: федеральный суд жестко высказался насчет тарифных войн Трампа

Федеральный суд постановил, что большинство тарифов Трампа незаконны. Президент США, который превысил полномочия в области тарифной политики, сам обвиняет суд в политической предвзятости.
Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, постановил, что Дональд Трамп превысил свои президентские полномочия, проводя большую часть своей тарифной политики, которая повлияла на весь мир, пишет The Guardian.
Законодательство США «наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий явно не включает в себя право вводить тарифы, пошлины и тому подобное, или право взимать налоги», — говорится в решении суда 7−4.
Многие из высоких тарифов Трампа являются «неограниченными по масштабу, сумме и продолжительности», говорится в постановлении суда, и «предполагают обширные полномочия, выходящие за рамки четко сформулированных ограничений» закона, на который опиралась его администрация.
Решение суда The Guardian называет самым серьезным ударом по тарифной политике Трампа и, вероятно, оно будет означать, что Верховному суду придется вынести решение о том, имеет ли он законное право как президент изменять торговую политику США. Суд заявил, что решение вступит в силу не ранее 14 октября.
«ВСЕ ТАРИФЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЙСТВУЮТ!» — написал Трамп в социальных сетях через несколько минут после принятия решения, после того как фондовые рынки закрылись перед трехдневными выходными в США. В длинном посте он обвинил апелляционный суд в политической предвзятости.
«Если это решение останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки, — продолжил он. — В начале этого уик-энда, посвященного Дню труда, мы все должны помнить, что ТАРИФЫ — это лучший инструмент, помогающий нашим работникам и поддерживающий компании, которые производят отличную продукцию MADE IN AMERICA».
Это постановление отменило тарифы Трампа, объявленные «в день освобождения», которые устанавливали базовый уровень в 10% практически для всех торговых партнеров США, и его так называемые «ответные» тарифы для стран, которые, по его утверждению, несправедливо относились к США.
Трамп заявил, что у него есть право вводить тарифы для торговых партнеров в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который при некоторых обстоятельствах предоставляет президенту полномочия регулировать или запрещать международные транзакции во время чрезвычайного положения в стране.
Администрация Трампа привела в качестве причин своих действий различные чрезвычайные ситуации в стране, включая дефицит торгового баланса США с торговыми партнерами, незаконный оборот фентанила и иммиграцию, пишет The Guardian.
Но группа представителей малого бизнеса оспорила аргументы администрации, утверждая, что тарифы «наносят ущерб малому бизнесу по всей стране».
А в пятницу апелляционный суд постановил: «Представляется маловероятным, что Конгресс намеревался при принятии IEEPA отойти от своей прошлой практики и предоставить президенту неограниченные полномочия по введению тарифов».
В постановлении также говорится, что закон США «не упоминает тарифы (или какие-либо их синонимы) и не содержит процедурных гарантий, которые содержат четкие ограничения полномочий президента по введению тарифов».
Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что администрация, обеспокоенная тем, что суд может немедленно отменить тарифы, направила заявления Скотта Бессента, министра финансов, Говарда Латника, министра торговли, и Марко Рубио, госсекретаря, в которых предупредила, что такое решение станет «опасным дипломатическим конфузом» для США.
В заявлении пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи говорится, что Трамп «законно воспользовался полномочиями по тарифам, предоставленными ему Конгрессом, для защиты нашей национальной и экономической безопасности от иностранных угроз».
Он сказал: «Президентские тарифы остаются в силе, и мы с нетерпением ожидаем окончательной победы в этом вопросе».
Уильям Рейнш, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, сказал Reuters, что администрация Трампа готовилась к этому решению. Он сказал: «Общеизвестно, что администрация предвидела такой исход и готовит план “Б”, предположительно, чтобы сохранить тарифы на прежнем уровне с помощью других законов».
Торговый суд США рассмотрел дело «VOS Selections Inc против Трампа» в мае и постановил, что тарифы «превышают любые полномочия, предоставленные президенту». Но суд согласился на временную паузу в принятии решения до рассмотрения апелляции.
Апелляционный суд федерального округа США в Вашингтоне, округ Колумбия, заслушал устные аргументы по этому делу 31 июля. На слушаниях судьи выразили скептицизм по поводу аргументов администрации. В IEEPA «даже не говорится о тарифах», — отметил один из судей. — О них даже не упоминается.
В своем постановлении апелляционный суд отметил, что существуют «многочисленные законодательные акты», которые делегируют полномочия по установлению тарифов, в которых для этого используются «четкие термины».
Когда Конгресс хочет делегировать такие полномочия, он обычно «делает это явно, либо используя недвусмысленные термины, такие как тариф и пошлина, либо используя общую структуру, которая ясно дает понять, что Конгресс имеет в виду тарифы», — добавил суд.
В постановлении говорилось: «Отсутствие каких-либо подобных формулировок о тарифах в IEEPA контрастирует с законодательными актами, в которых Конгресс утвердительно предоставил такие полномочия и включил четкие ограничения на эти полномочия».
Тарифы Трампа вызвали экономическую и политическую неопределенность во всем мире и усилили опасения по поводу роста инфляции, напоминает The Guardian.