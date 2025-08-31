«Буквально уничтожит США»: федеральный суд жестко высказался насчет тарифных войн Трампа

Уильям Рейнш, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, сказал Reuters, что администрация Трампа готовилась к этому решению. Он сказал: «Общеизвестно, что администрация предвидела такой исход и готовит план “Б”, предположительно, чтобы сохранить тарифы на прежнем уровне с помощью других законов».