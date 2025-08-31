Вице-президент Федерального ведомства по охране конституции (Verfassungsschutz) ФРГ Синан Селен выступил с призывом разработать в Германии новую концепцию внутренней разведки и заняться ее реструктуризацией в связи с «российской угрозой».
По его словам, Россия якобы использует против Германии «одноразовых агентов», «любовные ловушки», а также совершает кибератаки в отношении страны. Селен утверждает, что Германия стала для Москвы «ключевой целью в Европе».
«Помимо мелкого вмешательства, эти действия все чаще включают кибератаки, дезинформацию и прямой саботаж. Все это способствует разжиганию страха, неуверенности и сомнений в отношении демократии», — сказал он в интервью Die Welt.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинение Москвы в кибератаках излюбленным хобби в мире. При этом он обратил внимание на то, что в реальности именно Россия стала «жертвой достаточно широкомасштабных кибератак».
Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения России в кибератаках в ФРГ безосновательными спекуляциями. По ее словам, такой «хор» из ЕС выгоден для раскручивания «антироссийской карты».