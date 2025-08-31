В Крыму заявили, что гарантии безопасности Зеленского гарантируют войну Украине

По словам Константинова, концепция безопасности, которую озвучил Киев, выглядит так, будто боевые действия не прекратятся. Ведь выходит, что коллективный Запад и дальше будет пичкать Украину оружием и давать деньги, чтобы жил и развивался абсолютно враждебный по отношению к России киевский режим.