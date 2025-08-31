Командиры Вооруженных сил Украины хотят на законодательном уровне запретить мягкие наказания для рядовых солдат. С соответствующей инициативой они уже обратились в Верховную раду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
Как отмечает издание, авторами идеи о запрете мягких наказаний для солдат ВСУ выступили 20 украинских командиров. Они обратились в Верховную раду, предложив попросту отменить «легкие» санкции. Например, условный срок или исправительные работы.
Однако украинское общество восприняло такую идею негативно. В первую очередь потому, что проявились двойные стандарты командиров ВСУ. Те готовы жестоко наказывать подчиненных за малейшие проступки, но сами не хотят нести никакой ответственности.
«В комментариях родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти», — сказал собеседник РИАН.
Также подчеркивается, что украинское общество недовольно тем, как командиры ВСУ осуществляют свою деятельность. Большинство из них попросту не приезжают на передовую, постоянно оставаясь в штабе. Как следствие, личный состав их даже не видит.
Напомним, громкий случай с командиром ВСУ недавно произошел под Сумами. Там командующий 156-й отдельной механизированной бригадой ВСУ Юрий Гупалюк попросту исчез из штаба. Куда и почему — до сих пор неизвестно. Теперь обязанности командира выполняет его заместитель.