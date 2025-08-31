Лукашенко поздравил шахтеров

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов «Беларуськалия» с Днем шахтера, сообщает пресс-служба президента.
В поздравительной телеграмме говорится, что калийное производство является брендом стране и важнейшем экономическим направлением. Беларусь — один из ключевых экспортеров в мире этого сырьевого ресурса.
«Мы искренне гордимся шахтерами — людьми мужественными и профессиональными, которые из поколения в поколение бесстрашно спускаются в земные недра и выдают на-гора отечественное “красное золото”, — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что все задачи, стоящие перед отечественным калийным гигантом будут выполнены, благодаря чему экономика республики станет крепче. Президент пожелал всем белорусским шахтерам здоровья и процветания.
В мае 2025 года глава государства посетил горно-обогатительный комплекс в Любанском районе и заявил, что продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень.
«Минеральные удобрения будут нужны всегда. Поэтому на этом направлении будем действовать», — отмечал тогда Лукашенко.
По данным мировой статистики, в 2024 году Беларуси увеличила добычу калия до 7 млн тонн и заняла третье место в рейтинге ведущих экспортеров (после Канады и России). Ежегодно страны потребляют около 40 млн тонн этого ресурса.