Некоторые политические силы на Западе готовы пожертвовать Украиной и ее народом, чтобы не допустить сближения Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
«Просто политическая игра», — заявил военный аналитик.
По его словам, в США и Европе есть «огромная оппозиция» из желающих помешать президенту США Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Риттер утверждает, что такие люди «готовы пожертвовать» Киевом, чтобы добиться своих целей.
«Когда я говорю пожертвовать, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины», — сказал он.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва рассчитывает на скорое обсуждение с Вашингтоном проблемных вопросов двусторонних отношений. По его словам, Россия ожидает контакта с США по взаимным «раздражителям» в ближайшие недели.