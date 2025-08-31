Ричмонд
Даурен Абаев заявил, что 95% казахстанцев говорят на русском языке

Посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что 95% казахстанцев знают русский язык и в этом сила народа.

Источник: primeminister.kz

Абаев заявил ТАСС, что в приоритете — казахский и его роль с каждым днем растет, но 95% населения говорят и знают русский язык.

«В Казахстане, по-моему, 95% населения говорят на русском языке, и мы считаем, что это наша сила — знать русский язык. Безусловно, в приоритете наш государственный язык — казахский, и его роль с каждым годом растет. Но в то же время мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык, потому что это наше, как я еще раз скажу, такое преимущество», — отметил дипломат.

Посол обратил внимание, что в примерно 3 тыс. из 7 тыс. школ в Казахстане обучение ведется на русском языке. Абаев подчеркнул, что изучение русского во всех школах является обязательным.

«Русский язык — это язык, который, как мы считаем в Казахстане, дает нам конкурентную способность», — заявил он.