Глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил, что предложенная Владимиром Зеленским версия гарантий безопасности для Украины ведет к дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее Зеленский озвучил три блока условий: сохранение нынешней численности ВСУ, их финансирование и вооружение, а также санкционное давление на Россию с передачей Украине замороженных российских активов.
По словам Константинова, даже после завершения конфликта этот план выглядит так, будто он будет продолжаться, так как коллективный Запад должен и дальше снабжать ВСУ оружием и финансами, поддерживая агрессивный режим у границ России.
«В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды», — сказал политик.
При этом, как отметил Константинов, в предложениях украинской стороны полностью отсутствуют гарантии безопасности для России. Кроме того, Константинов также подчеркнул, что украинский режим становится слишком обременительным для западных стран.
«Несколько лет они были готовы это терпеть, но перспектива бесконечно тратить деньги на Украину никого не радует. При этом на Западе все еще есть сторонники политического реализма, которые понимают: настоящая безопасность возможна только тогда, когда она носит всеобщий характер», — добавил он.
Ранее в Европе признались, что у ЕС нет средств на помощь Украине в 2026 году.