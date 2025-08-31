Боевики пообещали отомстить воюющей стране за убийство своего премьер-министра

Йеменские повстанцы-хуситы в субботу поклялись отомстить за убийство своего премьер-министра и других политических лидеров в результате израильских авиаударов ранее на этой неделе. Хуситы подтвердили, что премьер-министр Ахмед ар-Рахави был убит в четверг в результате удара по столице Йемена Сане, в результате которого другие люди были серьезно ранены.
Махди аль-Машат, глава Высшего политического совета хуситов, заявил в видеообращении: «Мы обещаем Богу, дорогому йеменскому народу и семьям мучеников и раненых, что мы отомстим и превратим раны в победу».
Аль-Рахави — самая высокопоставленная фигура среди поддерживаемых Ираном хуситов, которая была убита в ходе израильской кампании против этой группировки, отмечает CNN.
Министры стали мишенью во время «обычного семинара, проведенного правительством для оценки его деятельности и результатов деятельности за прошедший год», говорится в заявлении группы, обнародованном по телевидению, управляемому хуситами.
Встреча высокопоставленных чиновников хуситов, которые, как сообщается, собрались, чтобы послушать выступление скрытного лидера группировки, по-видимому, стала для Израиля прекрасной возможностью нанести удар по лидерам йеменских повстанцев в рамках одной операции.
Министр обороны хуситов генерал-майор Мохаммад Насер аль-Атифи заявил, что хуситы готовы «на всех уровнях противостоять поддерживаемому США сионистскому врагу», в заявлении, сделанном по телевидению, управляемому хуситами, вскоре после того, как были объявлены новости.
Факт убийства также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац в субботу. В своем заявлении Кац заявил, что израильские военные нанесли «беспрецедентный сокрушительный удар» по руководству хуситов.
«Премьер-министр хуситов, большинство его министров и другие высокопоставленные чиновники были ликвидированы и ранены», — заявил Кац. «Я предупреждал, что после “чумы тьмы” придет “чума перворожденных” — и теперь мы выполнили это предупреждение», — добавил Кац.
Хуситы атаковали суда в Красном море в знак солидарности с палестинцами после нападений 7 октября и выпустили по Израилю несколько ракет, большинство из которых были перехвачены, напоминает CNN. С момента начала войны в Газе почти два года назад Израиль использовал свои разведывательные данные для устранения лидеров ближайших ставленников Ирана на Ближнем Востоке. В прошлом году Израиль убил политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию в столице Ирана Тегеране. Два месяца спустя Израиль убил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в результате авиаудара по Бейруту. В октябре прошлого года израильские войска в секторе Газа убили лидера ХАМАСА Яхью Синвара, а также его брата Мохаммеда Синвара семь месяцев спустя. В субботу ХАМАС окончательно подтвердил смерть Мохаммеда Синвара, опубликовав его фотографию на фотоколлаже, посвященном лидерам, убитым Израилем.
В декабре министр обороны Исраэль Кац публично пригрозил, что Израиль также займется высшими руководителями хуситов. «Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре террористической организации хуситов и обезглавим ее лидеров — точно так же, как мы поступили с Ханией, Синваром и Насраллой — в Тегеране, Газе и Ливане. Это то, что мы будем делать также в Ходейде и Сане», — пригрозил он.
Удар, нанесенный в четверг, стал первым случаем, когда Израиль успешно нанес удар по руководству хуситов, констатирует CNN. В прошлом Израиль в основном наносил удары по военным объектам в Йемене и гражданской инфраструктуре, которые, по словам израильских военных, используются хуситами.
В знак того, что Израиль, возможно, меняет свою стратегию, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по военной базе, на которой расположен президентский дворец. Военно-воздушные силы также нанесли удары по двум электростанциям и складу топлива.
Хуситы контролируют большую часть северного Йемена, взяв штурмом Сану в 2014 году и свергнув международно признанное правительство. С тех пор коалиция, поддерживаемая Саудовской Аравией, не смогла вытеснить хуситов, которые еще больше укрепили свою власть, напоминает CNN.