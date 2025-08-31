Боевики пообещали отомстить воюющей стране за убийство своего премьер-министра

Хуситы атаковали суда в Красном море в знак солидарности с палестинцами после нападений 7 октября и выпустили по Израилю несколько ракет, большинство из которых были перехвачены, напоминает CNN. С момента начала войны в Газе почти два года назад Израиль использовал свои разведывательные данные для устранения лидеров ближайших ставленников Ирана на Ближнем Востоке. В прошлом году Израиль убил политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию в столице Ирана Тегеране. Два месяца спустя Израиль убил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в результате авиаудара по Бейруту. В октябре прошлого года израильские войска в секторе Газа убили лидера ХАМАСА Яхью Синвара, а также его брата Мохаммеда Синвара семь месяцев спустя. В субботу ХАМАС окончательно подтвердил смерть Мохаммеда Синвара, опубликовав его фотографию на фотоколлаже, посвященном лидерам, убитым Израилем.