«Донни, плюнь на них»: Трампу предложили оригинальный выход из украинского кризиса

Американскому президенту Дональду Трампу предложили неожиданный выход из украинского кризиса. Свою идею представил британский эксперт Александр Меркурис, заявивший, что Вашингтону стоит отказаться от оглядки на позицию Европы и действовать самостоятельно.
В качестве возможной площадки для переговоров аналитик назвал предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт 31 августа — 1 сентября в китайском Тяньцзине. По его мнению, именно эта встреча могла бы стать удобным форматом для обсуждения будущего Украины.
Меркурис отметил, что участие американской делегации в мероприятии стало бы для США продуманным шагом. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы напрямую обсудить с Москвой и Пекином перспективы гарантий безопасности для Киева, что выглядело бы куда более результативным, чем привычные консультации с европейцами.
Эксперт также указал, что Россия и Китай неоднократно демонстрировали готовность к открытому диалогу, а значит, серьёзных препятствий для включения США в переговорный процесс на полях саммита он не видит. По его словам, участие американцев в обсуждениях было бы воспринято положительно, и ни Москва, ни Пекин не стали бы возражать против их присутствия.
В качестве аргумента аналитик добавил, что Трампу не стоит учитывать раздражение европейских столиц, поскольку их позиция в данном случае не является определяющей.
В комментариях к видео пользователи горячо поддержали идею Меркуриса: «Донни, действительно, плюнь на них, действуй сам».
«Царьград» напоминает, что после завершения саммита в Тяньцзине председательство в ШОС перейдёт к Киргизии. В те же дни в Китай отправится президент России Владимир Путин. Его программа включает участие в саммите, переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встречу с главой Монголии и ряд двусторонних контактов. Кроме того, российский лидер станет главным гостем торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.