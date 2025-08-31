«Донни, плюнь на них»: Трампу предложили оригинальный выход из украинского кризиса

Эксперт также указал, что Россия и Китай неоднократно демонстрировали готовность к открытому диалогу, а значит, серьёзных препятствий для включения США в переговорный процесс на полях саммита он не видит. По его словам, участие американцев в обсуждениях было бы воспринято положительно, и ни Москва, ни Пекин не стали бы возражать против их присутствия.