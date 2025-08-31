Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что россияне уже не жалеют об уходе западных брендов

Граждане РФ уже не жалеют об уходе западных брендов с российского рынка. Теперь население реагирует на произошедшее спокойнее. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Федоров, в 2022 году массовый уход западных брендов с российского рынка вызвал целую гамму эмоций у населения. Однако на данный момент ситуация изменилась. Все апокалиптические ожидания остались в прошлом. Поскольку произошла адаптация. Люди увидели, что можно жить и без McDonald’s, и без IKEA.
«Сегодня я бы сказал, люди не особо жалеют, а говорят: “Вы от нас ушли в тяжелый момент, если вы сейчас попытаетесь к нам вернуться, мы уже у вас покупать ничего не будем, потому что единожды предавшему веры нет”», — сказал Федоров.
Немногим ранее о присутствии западных брендов на российском рынке высказался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие из марок могут вернуться. И, уверен глава государства, обязательно это сделают. Несмотря даже на политическое давление со стороны других государств.