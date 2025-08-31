Лидер Китая поддержал вступление двух стран в ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин, как информирует МИД Китая, заявил о поддержке вступления Армении и Азербайджана в ШОС.
Си Цзиньпин провел встречи с главой армянского правительства Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Оба политика находятся в Китае с целью принять участие в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы народа Китая в войне сопротивления агрессии Японии и Второй мировой войне.
Пекин поддерживает вступление Армении в ШОС, готов сотрудничать с ней для совместной работы.
На встрече с Алиевым Си Цзиньпин заявил: «Китай поддерживает вступление Азербайджана в ШОС и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе».
