Лидер Китая поддержал вступление двух стран в ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин, как информирует МИД Китая, заявил о поддержке вступления Армении и Азербайджана в ШОС.

Председатель КНР Си Цзиньпин, как информирует МИД Китая, заявил о поддержке вступления Армении и Азербайджана в ШОС.

Си Цзиньпин провел встречи с главой армянского правительства Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Оба политика находятся в Китае с целью принять участие в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы народа Китая в войне сопротивления агрессии Японии и Второй мировой войне.

Пекин поддерживает вступление Армении в ШОС, готов сотрудничать с ней для совместной работы.

На встрече с Алиевым Си Цзиньпин заявил: «Китай поддерживает вступление Азербайджана в ШОС и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе».

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше