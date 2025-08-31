«Красная дорожка для Путина и Моди»: саммит в Китае обеспокоил Запад

Путин, прибывший в воскресенье по местному времени в Тяньцзинь на торжественную церемонию с красной ковровой дорожкой, перед своей поездкой высоко оценил китайско-российское партнерство как «стабилизирующую силу» в мире. В письменном интервью китайскому государственному информационному агентству «Синьхуа» президент России сказал, что они «едины в нашем видении построения справедливого, многополярного мирового порядка» — намек на усилия двух стран пересмотреть то, что они считают мировым порядком, возглавляемым США, который несправедливо направлен против них.