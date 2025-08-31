Скандал: США отказали в визе собравшемуся в ООН президенту оккупированной страны

В заявлении, опубликованном в пятницу, содержится призыв к США «пересмотреть это дискриминационное решение, которое противоречит международному праву и подписанному ими соглашению о штаб-квартире, и выполнить свои обязательства по этому соглашению и уважать роль Организации Объединенных Наций как объединяющего центра для всех государств и их официальных представителей».