Скандал: США отказали в визе собравшемуся в ООН президенту оккупированной страны

Соединенные Штаты отказывают в выдаче виз президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре — важный и противоречивый шаг в преддверии глобального саммита, на котором, как ожидается, несколько западных стран признают палестинское государство.
Государственный департамент США объявил в пятницу, что он «отказывает в выдаче виз» членам Палестинской автономии (ПА) и Организации освобождения Палестины (ООП), передает CNN. Представитель Госдепартамента подтвердил, что «Аббас пострадал от этих действий наряду примерно с 80 другими официальными лицами ПА».
Согласно объявлению, опубликованному в пятницу, миссия Палестинской автономии при ООН «получит льготы в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН».
Однако отказ Аббасу в визе, по-видимому, нарушает это соглашение, поскольку Организация Объединенных Наций признает Палестину государством-наблюдателем, не являющимся ее членом.
Эта политика также серьезно ограничит присутствие палестинских официальных лиц на ежегодном глобальном саммите, в то время как война в Газе продолжается, а ряд ключевых союзников готовятся признать палестинское государство, отмечает CNN.
В заявлении, опубликованном в пятницу, палестинское руководство выразило «глубокое сожаление и удивление в связи с решением Госдепартамента США не выдавать визы палестинской делегации, участвующей в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре следующего года». В заявлении содержится призыв к США «пересмотреть и отменить свое решение».
Европейские страны осудили этот шаг Вашингтона. Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем заявлении, опубликованном в субботу, назвал решение о выдаче виз «несправедливым». «Палестина имеет право заявить о своем мнении в Организации Объединенных Наций и на всех международных форумах», — написал испанский премьер.
Франция, одна из стран, которая должна признать палестинское государство, также внесла свой вклад. «На заседание Генеральной Ассамблеи ООН не должно быть никаких ограничений на доступ», — заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Отвечая на вопрос об этом заявлении, посол Палестины в ООН Рияд Мансур сказал в пятницу: «Мы посмотрим, что именно это означает и как это применимо к любому члену нашей делегации, и мы отреагируем соответствующим образом».
В заявлении, объявляющем об этом шаге, Госдепартамент обвинил ПА и ООП в принятии мер, которые «существенно способствовали отказу ХАМАСА освободить своих заложников и срыву переговоров о прекращении огня в Газе».
«Прежде чем мы начнем воспринимать их всерьез как партнеров по мирному процессу, ПА и ООП должны полностью отвергнуть терроризм и прекратить контрпродуктивное стремление к одностороннему признанию гипотетического государства», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.
Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 государств-членов, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Индонезию и Пакистан, раскритиковала решение США, назвав его «дискриминационным».
В заявлении, опубликованном в пятницу, содержится призыв к США «пересмотреть это дискриминационное решение, которое противоречит международному праву и подписанному ими соглашению о штаб-квартире, и выполнить свои обязательства по этому соглашению и уважать роль Организации Объединенных Наций как объединяющего центра для всех государств и их официальных представителей».
Несколько экспертов заявили, что отказ в выдаче виз палестинским официальным лицам на ключевую встречу в Нью-Йорке не способствует продвижению дипломатических усилий по прекращению огня в Газе.
Зато официальные лица Израиля, включая министра иностранных дел Гидеона Саара и посла в ООН Дани Данона, высоко оценили этот шаг, отмечает CNN.
В июле Госдепартамент объявил о санкциях, согласно которым неназванным представителям ПА и ООП будет отказано в выдаче виз в США. Этот шаг также, по-видимому, является еще одним шагом по наказанию тех, кто причастен к расследованию международными трибуналами предполагаемых преступлений, совершенных Израилем. «ПА также должна прекратить свои попытки обойти переговоры с помощью международных правовых кампаний, включая обращения в МУС и Международный уголовный суд, и усилия по обеспечению одностороннего признания предполагаемого палестинского государства», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.