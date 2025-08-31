Владимир Путин прилетел в Китай: видео

В городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября Президент России примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В ходе него будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.
