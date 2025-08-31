Из-за вспыхнувших массовых протестов президент азиатской страны отменил посещение парада в Китае

Местные СМИ также сообщили, что толпа разграбила дом в Джакарте Ахмада Сахрони, депутата парламента от политической партии «НасДем», и унесла с собой предметы, включая домашнюю мебель. Сахрони обвинили в том, что он бесчувственно реагирует на людей, призывающих к роспуску парламента, на фоне недовольства пособиями законодателей. Сахрони назвал таких критиков «самыми глупыми людьми в мире».