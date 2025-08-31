«Все остальные вопросы просто меркнут». Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае, обсудив сотрудничество

Также Лукашенко вспомнил, как во времена председательствования Цзян Цзэминя (главы Китая с 1993 по 2003 годы. — Ред.) на повестку ставился лишь вопрос технологий. И тогда Беларусь передавала определенные технологии Китаю, а сейчас, наоборот, учится у китайской стороны «полностью по всем направлениям». В связи с этим белорусский лидер заметил, что именно подобные хорошие впечатления уводят на второй план все глобальные размышления.