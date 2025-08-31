«Все остальные вопросы просто меркнут». Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае, обсудив сотрудничество

Президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 31 августа провели встречу в Тяньцзине, сообщила пресс-служба президента.
Во время переговоров белорусский лидер высоко оценил результаты развития Китая, отметив колоссальные изменения «буквально за полгода-год». Лукашенко обратил внимание на организацию и дисциплину, назвав это большим успехом Китая.
— Никто зря нигде не ходит. Все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике, — прокомментировал он.
Также Лукашенко вспомнил, как во времена председательствования Цзян Цзэминя (главы Китая с 1993 по 2003 годы. — Ред.) на повестку ставился лишь вопрос технологий. И тогда Беларусь передавала определенные технологии Китаю, а сейчас, наоборот, учится у китайской стороны «полностью по всем направлениям». В связи с этим белорусский лидер заметил, что именно подобные хорошие впечатления уводят на второй план все глобальные размышления.
Александр Лукашенко заметил, что думает о том, что и в политическом устройстве Минску следовало бы что-то перенять у Пекина. Он напомнил, что ранее СССР и Китай дружно выстраивали модель, которую КНР не потеряла в организации и руководстве.
— Мы, к сожалению, многое утратили, — заявил глава республики.
В свою очередь Си Цзиньпин, говоря о сотрудничестве с Беларусью, предложил сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества. Также он сказал о действиях на фоне глубочайших перемен в мире.
— Мы готовы с нашими белорусскими партнерами вместе выполнять миссию времени, претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире, — прокомментировал китайский лидер.
Еще глава КНР обратил внимание на высокий уровень китайско-белорусских отношений и плодотворные результаты в науке, технологиях и инновациях, которые были достигнуты за годы сотрудничества.
Отдельно Си Цзиньпин сказал о грядущих юбилейных торжествах, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, где будет присутствовать и Александр Лукашенко. И таже напомнил, что во время войны китайский и белорусский народы сражались плечом к плечу, внеся весомый вклад в разгром милитаризма и фашизма, и скрепили нерушимую дружбу.
Напомним белорусский президент полетел в Китай с рабочим визитом.
