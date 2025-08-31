Ричмонд
Молдова в ЕС только вместе с Украиной: Польша выступила против разделения — то есть, нам лгут, точной даты вступления в Евросоюз нет

По мнению министра иностранных дел Радослава Сикорского, разделение «не принесёт пользы Евросоюзу».

Источник: Комсомольская правда

Польша выступила против разделения заявок Молдовы и Украины в процессе евроинтеграции.

По мнению министра иностранных дел Радослава Сикорского, разделение «не принесёт пользы Евросоюзу».

— Разделение процессов Молдовы и Украины в ЕС не принесет пользы, — добавил он. — Нам нужно, чтобы Венгрия прекратила блокировать европейские единство, как она это делает в ряде других областей.

Читайте также:

К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.

Associazione Liberamente Umani обратилась к Майе Санду, Дорину Речану, Европейскому парламенту и ООН (далее…).

Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.

Наличные или банк — где выгоднее хранить деньги (далее…).

Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.

В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье (далее…).

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
