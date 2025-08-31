Молдова в ЕС только вместе с Украиной: Польша выступила против разделения — то есть, нам лгут, точной даты вступления в Евросоюз нет

Польша выступила против разделения заявок Молдовы и Украины в процессе евроинтеграции.
По мнению министра иностранных дел Радослава Сикорского, разделение «не принесёт пользы Евросоюзу».
— Разделение процессов Молдовы и Украины в ЕС не принесет пользы, — добавил он. — Нам нужно, чтобы Венгрия прекратила блокировать европейские единство, как она это делает в ряде других областей.
