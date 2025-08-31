WSJ узнала, что Трамп снизил роль одного из главных органов Белого дома

Президент США Дональд Трамп после возвращения к власти свел к минимуму роль Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в принятии внешнеполитических решений, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как пишет издание, число сотрудников СНБ при Трампе сократилось с 400 человек до менее чем 150. В мае президент отправил в отставку помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и передал его функции госсекретарю Марко Рубио, напоминает газета.
Совет нацбезопасности — консультативный орган при президенте США. Предшественники республиканца доверяли СНБ разработку принципов внешней политики и координацию решений главы государства с позициями руководства других стран, пишет WSJ.
Трамп же, отмечает издание, «полагается на небольшую группу советников».
«Быть может, предыдущие администрации и хотели обсуждать все со всеми, чтобы никого не обидеть, но нас не волнует, были ли задеты ваши чувства. Мы просто хотим выполнять свою работу», — заявила WSJ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Уолтц покинул пост, который занимал с января, после мартовского скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждалась военная операция против хуситов и куда случайно добавили главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. По словам журналиста, в чат его добавил Уолтц. Голдберг раскрыл не только сам факт добавления, но и некоторые сообщения из чата. По его словам, там были и сообщения с «военными планами».
Уолтц отрицал, что был знаком с Голдбергом и имел его номер. Бывший советник говорил, что главред каким-то образом получил чей-то контакт и смог попасть в закрытый чат, в беседе он отображался как кто-то другой. Тем не менее Уолтц взял на себя ответственность за инцидент.
После увольнения политик был номинирован на пост постоянного представителя США в ООН. Окончательно эту должность он пока не получил.
