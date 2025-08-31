WSJ узнала, что Трамп снизил роль одного из главных органов Белого дома

Уолтц покинул пост, который занимал с января, после мартовского скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждалась военная операция против хуситов и куда случайно добавили главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. По словам журналиста, в чат его добавил Уолтц. Голдберг раскрыл не только сам факт добавления, но и некоторые сообщения из чата. По его словам, там были и сообщения с «военными планами».