Трамп опубликовал таинственный пост после слухов о своей смерти

С чем связано послание, Трамп раскрывать не стал. Однако известно, что размещенная на картинке фраза часто используется сторонниками конспирологической теории QAnon. Они считают, что мир контролируется группой педофилов, включающих в себя лидеров Демократической партии, которые поклоняются Сатане, а Трамп ведет с ними борьбу по просьбе военного руководства США.